炸寒單 台東元宵遶境開跑

2019年02月16日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東元宵活動正式展開，台東天后宮所舉辦的元宵聯合遶境從2天縮短為1天，而且只在市區進行，另一間宮廟豐安宮隔日也集結30多間宮廟，在郊區遶境，兩間宮廟接力，讓台東元宵遶境更有看頭。

素有「北天燈、南蜂炮、東寒單」之稱，台東元宵節慶觀光系列活動昨晚在台東市公所熱鬧登場，開幕當晚就讓民眾體驗到最受矚目的「炮炸寒單爺」，台東市公所前廣場中央打造4米高度大紅燈籠，垂掛無數小燈籠，營造年節喜慶的氛圍。

12婆姐隊、藝閣車助陣

這次由天后宮所主辦的聯合遶境，共有27間宮廟參加，19日中午在天后宮開鑼，下午1點半起駕，天后宮強調，今年特別成立神將團及陣前鑼，並於16日、17日2天舉辦研習訓練，同時延請台南高蹺隊、12婆姐隊及3台藝閣車助陣，希望多點民俗隊遶境的歡樂氣氛，少一點鞭炮讓活動能順利完成。

隔日則由豐安宮進行接力，擔任豐安宮榮譽主委的台東市長張國洲表示，台東市以前的元宵遶境都是為期2天，這次1天在市區另1天在郊區，讓民眾都能享受熱鬧的元宵，歡迎民眾一起來「逗熱鬧」。

傳統民俗一度無人承辦

有網友在臉書上PO出27年前元宵遶境影片，近百間宮廟隊伍綿延不絕，盛況非凡，有網友表示，當時警局也會擺起香案迎接，是放鞭炮放最多的，「一點都沒在客氣的」，今昔對比，讓人不勝唏噓。

元宵節遶境是台東傳統文化，迄今已有超過一甲子時間，近年由於打架滋事及環保議題延燒等事件，甚至一度面臨無人承辦窘境。今年在縣府及市公所努力協調下，由天后宮接下舉辦棒子，但報名隊伍卻銳減至27間。

(中國時報)