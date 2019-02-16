涉貪假釋 前北科大教授泣訴喊冤

2019年02月16日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

前台北科技大學教授王隆昌，因南港展覽館案被依不違背職務收賄罪判刑7年8月確定，並在2017年假釋出獄，15日在前大法官許玉秀及土木系教授周南山等人聲援下，到最高檢察署聲淚俱下泣訴喊冤，強調自己的清譽比生命還重要，將聲請非常上訴及再審。

王隆昌因南港展覽館工程弊案，當時傳出力拓建設行賄評選委員，擔任評委的王否認收賄，但轉為汙點證人的力拓公司董事長特助黃維安，證稱曾向王行賄，2012年最高法院將王等6位任評委的大學教授判刑7年2月至8年定讞。

前年獲假釋的王隆昌，說到南港展館案激動地5次說「我不認識他」。他說，根本不認識黃維安，從來沒有見過黃，他可以用父母親在天之靈發誓：「自己心裡很清楚」。他怎麼會跟不認識的人吃飯、拿錢？黃說上過他的課，但是遍查他在土木技師公會建教合作班及研討會的修課名單，學員中根本沒有黃維安，黃也承認不認識他，卻因為這樣就被判刑。

王隆昌強調，他的清譽比生命還重要，黃的證詞一變再變，「我唯一犯的錯就是相信司法、相信檢察官」。他一再把黃的錯誤告訴檢察官，黃則不斷修正說詞，修到最後似是而非，到底誰是壞人？如果不給他真相，死不瞑目。

許玉秀表示，王隆昌被判有罪的事證，主要是黃維安的證詞，但審判中一再被追問後，卻可歸納出四、五個版本，可以就這種經不起考驗的證詞判刑，顯示檢審過於偏重汙點證人的說詞。她希望從願意理解喊冤之人的冤屈開始，做好調查和判斷證據的工作，就能獲得人民信賴。

民間司改會救援組召集人林俊宏則說，王隆昌案的汙點證人證詞有太多疑點與矛盾，唯一證述卻被法庭當作判罪證據，汙點證人可依此談條件、換取有利於己的處分，顯示汙點證人制度，甚至證人保護法都需要檢討修正。

(中國時報)