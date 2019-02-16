涉貪假釋 前北科大教授泣訴喊冤
前台北科技大學教授王隆昌，因南港展覽館案被依不違背職務收賄罪判刑7年8月確定，並在2017年假釋出獄，15日在前大法官許玉秀及土木系教授周南山等人聲援下，到最高檢察署聲淚俱下泣訴喊冤，強調自己的清譽比生命還重要，將聲請非常上訴及再審。
王隆昌因南港展覽館工程弊案，當時傳出力拓建設行賄評選委員，擔任評委的王否認收賄，但轉為汙點證人的力拓公司董事長特助黃維安，證稱曾向王行賄，2012年最高法院將王等6位任評委的大學教授判刑7年2月至8年定讞。
前年獲假釋的王隆昌，說到南港展館案激動地5次說「我不認識他」。他說，根本不認識黃維安，從來沒有見過黃，他可以用父母親在天之靈發誓：「自己心裡很清楚」。他怎麼會跟不認識的人吃飯、拿錢？黃說上過他的課，但是遍查他在土木技師公會建教合作班及研討會的修課名單，學員中根本沒有黃維安，黃也承認不認識他，卻因為這樣就被判刑。
王隆昌強調，他的清譽比生命還重要，黃的證詞一變再變，「我唯一犯的錯就是相信司法、相信檢察官」。他一再把黃的錯誤告訴檢察官，黃則不斷修正說詞，修到最後似是而非，到底誰是壞人？如果不給他真相，死不瞑目。
許玉秀表示，王隆昌被判有罪的事證，主要是黃維安的證詞，但審判中一再被追問後，卻可歸納出四、五個版本，可以就這種經不起考驗的證詞判刑，顯示檢審過於偏重汙點證人的說詞。她希望從願意理解喊冤之人的冤屈開始，做好調查和判斷證據的工作，就能獲得人民信賴。
民間司改會救援組召集人林俊宏則說，王隆昌案的汙點證人證詞有太多疑點與矛盾，唯一證述卻被法庭當作判罪證據，汙點證人可依此談條件、換取有利於己的處分，顯示汙點證人制度，甚至證人保護法都需要檢討修正。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。