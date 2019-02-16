從小愛狗 養浪浪當心靈寄託

2019年02月16日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

何秋美從小就愛狗，從大3開始飼養黃金獵犬，陪伴她求學、結婚、生子，儘管當初的愛犬已經辭世，但去年起她再度收養2隻流浪狗，陪伴她和兒子一起成長。何秋美說，「狗是最純淨的靈魂，不管主人美醜，會全心陪伴著主人。」

何秋美畢業於世新大學新聞系，曾擔任立委助理、台北市政府首長祕書，去年離開北市府工作，目前是全職家庭主婦，陪伴兒子、愛犬一起成長。

何秋美說，從小就相當喜歡狗，但當時父母親並不允許養狗，大3時才開始飼養2隻黃金獵犬，愛犬陪伴她度過求學、戀愛、求職、結婚、生子，惟已在多年前辭世。

何秋美認為，因養狗改變了自己生命觀，狗很單純，只要對牠好，牠會加倍奉還，而且不管主人美醜窮富，就是全心愛主人。去年她決定收養被社區遺棄的米克斯，今年初再度收養飼主無法照顧的黃金獵犬，讓愛犬陪著兒子一起成長。

何秋美提到，養狗之後的生活相當豐富，不僅是生活上的寄託，也因為養狗認識不少好朋友，彼此分享養狗經驗、拓展不同的人生觀。

她說，養狗和養小孩一樣，都需要關心、適當的戶外運動，帶小孩、狗一起散步，看著他們成長是一件幸福的事情。

何秋美說，學生養寵物責任心很重要，不然很容易因為搬家、就業、當兵或經濟等因素棄養，飼養之前要三思；另外，飼養寵物並非一朝一夕，希望「零棄養」的種苗可以在民眾心裡萌芽茁壯，養牠、愛牠就要照顧牠一輩子，不離不棄。

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(中國時報)