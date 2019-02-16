2019年02月16日 04:10 中國時報 本報記者／綜合報導

家貓被救後，飼主澆水替牠清理身上髒汙。（巫靜婷翻攝）

小可十分忠心，若全家出遊就會絕食抗議。（李先生提供）

小土狗「焦糖」在山上誤觸山豬陷阱遭截肢，米格魯「布丁」卻始終不離不棄，陪在伙伴身旁；黃姓屋主獲悉邱姓飼主的貓咪卡在寬度僅3公分的牆縫，毫不考慮就馬上答應「破牆救貓」，動物間以及飼主和寵物間的情深，都讓人動容。

苗栗縣竹南鎮海口里家貓「樂樂」，跟著流浪貓出門失蹤1天1夜，邱姓飼主遍尋不著，最後發現「樂樂」卡在寬度僅3公分的牆縫中，動彈不得，好心黃姓屋主得知後，立刻答應讓邱姓飼主破牆救貓，花費近2個小時，終於順利救出。

愛狗人士蕭姓女子日前為1隻米格魯犬「布丁」及黃色小土狗「焦糖」尋家，發現「焦糖」腿斷截肢，細問下才得知「焦糖」在山上誤觸山豬陷阱傷到腿部，從此少了1隻腿，「布丁」卻始終不離不棄，陪在伙伴身旁，溫暖故事令人動容，也因此順利幫這對犬兄弟找到新家。

16歲米克斯「小可」，是龍潭李家人最忠心的侍衛，不但超認人，也很死忠，如果家人出門讓牠留守，「小可」幾乎會不吃不喝直到李家人回來，彷彿生體機能靜止。經營夾娃娃機店的小魯，1年多前收容流浪犬「喬巴」，「喬巴」總是趴臥店前，眼觀四面、耳聽八方，稍有不對勁就會起身，不但不再遇到宵小光顧，生意也跟著水漲船高，讓他直呼是：「招財犬！」

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(中國時報)