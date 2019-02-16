她帶巨蜥散步 路人愛抱抱

2019年02月16日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

22歲吳昕如曾是鬱鬱寡歡的女孩，喜歡爬蟲的「酷」，最愛的尼羅河巨蜥「冬冬」，在3年前進入了她的生活，從30公分長到160公分，帶牠散步，吸引人們好奇來攀談，慢慢地趕跑她不說話的憂鬱，也結交了許多朋友。

「牠們安安靜靜，特別地酷」昕如說，爬蟲動物也有特別的靈氣、聰明。冬冬小時會咬人，在愛心照顧下，神奇地改變巨蜥與生具來的粗暴，一掃甩尾、攻擊人的刻板印象，讓人摸、還可抱抱，被接納成家庭一員。

冬冬的好個性為自己爭取了自由，家人放心任牠自在爬走，牠特愛乾淨，固定到陽台大小便，陽台關上門還會拍玻璃提醒，有次天冷，牠臥睡的暖墊沒插電，竟悄悄鑽進主人被窩取暖，昕如一覺醒來，發現多出「枕邊人」，家人絕倒，冬冬持續耍俏皮，晚上也造訪媽媽的被窩了。

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(中國時報)