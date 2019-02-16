她帶巨蜥散步 路人愛抱抱
22歲吳昕如曾是鬱鬱寡歡的女孩，喜歡爬蟲的「酷」，最愛的尼羅河巨蜥「冬冬」，在3年前進入了她的生活，從30公分長到160公分，帶牠散步，吸引人們好奇來攀談，慢慢地趕跑她不說話的憂鬱，也結交了許多朋友。
「牠們安安靜靜，特別地酷」昕如說，爬蟲動物也有特別的靈氣、聰明。冬冬小時會咬人，在愛心照顧下，神奇地改變巨蜥與生具來的粗暴，一掃甩尾、攻擊人的刻板印象，讓人摸、還可抱抱，被接納成家庭一員。
冬冬的好個性為自己爭取了自由，家人放心任牠自在爬走，牠特愛乾淨，固定到陽台大小便，陽台關上門還會拍玻璃提醒，有次天冷，牠臥睡的暖墊沒插電，竟悄悄鑽進主人被窩取暖，昕如一覺醒來，發現多出「枕邊人」，家人絕倒，冬冬持續耍俏皮，晚上也造訪媽媽的被窩了。
更多寵物趣事請看翻爆APP
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。