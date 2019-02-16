科技男超有愛 連養兩隻流浪犬

2019年02月16日 04:10 中國時報 程炳璋 、 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

穿上水手服領巾的狗狗，模樣超萌。（曹婷婷攝）

在南科園區工作的大寶從事科技業，下班後卻搖身一變為愛狗男，他10年前先領養1隻黃金獵犬，5年前再養1隻流浪的黑色米克斯「小白」，2隻大狗相處和睦，但3年前黃金獵犬過世，現在只剩「小白」陪伴。愛打扮也愛為毛小孩治裝的蔡佳霖，則將自家老字號制服品牌轉型為毛小孩服飾、配件，讓很多同溫層同好直呼感動，終於幫自家毛小孩找到獨特衣著。

大寶外表粗曠，內心卻很有愛，家中養的2隻大狗都是流浪犬。10年前他經過灣裡收容所，看見1隻黃金獵犬對他很熱情，看著牠身上的牌子上寫著被飼主棄養，一時心動，就領回家飼養，一養就是7年，直到3年前牠過世為止。

南科園區一直都有野狗成群，大寶上班時，公司外有隻黑狗，每到中午就會在門口徘徊，等待員工餵食，大寶與同事都會幫這隻黑狗留飯，並故意叫他「小白」。

5年前有次假日，同事告知大寶「小白」的腳斷了，他趕緊帶牠去善化區的獸醫院，但當地沒有Ｘ光可以檢查，大寶又將牠帶回市區住家附近治療，並留在家中飼養，同事也一起捐錢救「小白」。原本以為等「小白」腳好了，就帶回去公司再野放，後來養出感情，就一直養到現在。

蔡佳霖目前飼養臘腸狗「芋頭」，她說，主人穿得美美，當然也想為自家狗狗打扮得可愛或體面，但早期礙於市面遍尋不著好看又時尚的寵物服飾，思及制服耐洗不易壞，於是發揮巧思，利用家中生產庫存的現成傳統學校制服布料，幫狗狗做項圈、領巾。

把創意延伸成為一門生意，她還陸續開發領巾、頭飾、帽子、斗篷等一系列毛孩配件，擄獲許多毛小孩爸媽的心。

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(中國時報)