爬寵控藥師 最愛紅尾蚺
32歲藥師助理Eki從陸龜養起，短短8年養出一窩爬寵，其中包括15條大大小小的紅尾蚺，愛蛇的他成立「打狗爬社」，定期與同好辦爬聚；媽媽最初被嚇得吱吱叫，逐漸習以為常，後來還向鄰居炫耀：「要不要來參觀我家動物園？」
Eki自從8年前開始養陸龜，興趣慢慢擴展到蜥蜴、守宮，只有皮膚濕滑的蛙類他不養。3年前接觸紅尾蚺，Eki就被這種蛇類吸引，目前共養了15條，包括缺紅的、白化症的、豹紋的，外觀特色不一，體型最大1.8米，最小才20公分。
他將住家4樓房間拿來養爬寵，除了15條蛇之外，還有5隻陸龜、1隻鱷龜、2隻草原巨蜥、3隻鬆獅蜥、1隻鱷魚、3隻守宮，為顧及物種之間的特性，紅尾蚺養在櫃子裡，怕蛇的蜥蜴則在陽台放養，確保彼此相安無事。
Eki大力推薦養蛇當寵物，只要準備1個塑膠盒、放乾淨飲水就能飼養，平時裝在包包裡、掛在脖子上即可出門，蛇很溫馴，只是吃相難看點，餵食活體老鼠景象難免殘忍，所以他後來改餵冷凍老鼠，比較人道。
「大家都誤會蛇了！」他說，小時候課本寫說三角形蛇頭多半有毒，結果現在帶著紅尾蚺外出，路人總是嚇得問他：「這條三角頭的不是很毒？」其實這種判斷方式完全不準，紅尾蚺無毒，反而像雨傘節頭型細長，毒性卻是超強。
Eki去年3月成立「打狗爬社」，平均每月辦1、2次聚會，帶著心愛的蛇、烏龜、蜥蜴、守宮出來相見歡，也讓更多民眾親近這些可愛的爬蟲類。
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(中國時報)
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