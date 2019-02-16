無法證明殺人犯意 刑事免責民事難逃

2019年02月16日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

江國慶母親控告陳肇敏及當年的反情報總隊軍官涉犯殺人罪，檢方不起訴確定後，她聲請交付審判，台北地院認為無法證明有殺人犯意，駁回江母聲請，陳肇敏等人雖不須負刑事責任，但民事求償部分責任難逃，最高法院判決逼供的軍官都須賠償定讞。

民事求償官司是因江國慶再審獲判無罪後，依刑事補償法規定可聲請補償，國防部北部軍事法院決定賠償江母1億多元後，由國庫先支出刑事補償金，再依國家賠償法向有故意或過失的公務員求償，以達民事究責目的。

刑事訴訟採嚴格的無罪推定法則，也因為無法證明陳肇敏等人殺害江國慶，無法將這些涉案軍官判刑，但民事訴訟是以損害賠償的因果關係來認定，只要陳肇敏等人與江的冤死有關，就必須負賠償責任，但因國防部已先代賠，也因此由國防部提告求償。

歷審都認定，陳肇敏等人急於破案立功，對江國慶不當取供，讓江被迫寫下了不實的自白書，因為沒有其他證明犯罪的證據，自白書成了江國慶遭判死後槍決的關鑑，也因此陳肇敏等人須負民事賠償責任。

不過，該案另被指為凶手的許榮洲也獲判無罪定讞，並獲補償159萬2000元；這場悲劇發生迄今23年，造成2冤案，但凶手仍未能伏法，真相石沉大海。

(中國時報)