手搖元宵助弱勢 暖胃又暖心
元宵節將至，板橋區公所15日特別在去年底剛完成的「府中456行政園區」舉辦「手搖元宵送愛心」活動，現場以竹篩搖出的元宵將分送給板橋區弱勢家庭，新北市長侯友宜也到場共襄盛舉，與民眾一起動手搖元宵，讓弱勢家庭同樣能歡度元宵佳節。
板橋區公所昨天上午邀請300位板橋區的民眾，集合在「府中456行政園區」，在老師的指導下體驗傳統搖元宵的製作過程，侯友宜也抬起直徑90公分的大竹篩，搖出一顆顆圓滾滾的元宵，為配合今年的生肖豬年，侯友宜還與幼兒園小朋友一同製作應景的小豬造型元宵。
現場民眾親手製作完成的元宵，半數可帶回家享用，另一半則將分送給板橋區的弱勢家庭，讓他們也能感受元宵節的氣氛。
侯友宜說，南部都說是搓圓仔，北部才說搖元宵，雖然頂港、下港說法不同，但對元宵節都一樣期待，一家人歡聚搓湯圓、吃元宵，延續過年的熱鬧氛圍，也為春節畫下完美句點。
侯友宜表示，新北市是個移民的大城市，有很多中南部上來的鄉親，也有許多新住民與原住民朋友，大家不分你我融入這塊土地上，來自各地的傳統習俗相互結合，彼此分享過節喜悅。
板橋區公所表示，元宵節活動除了手搖元宵之外，還有燈區展示、手作提燈及元宵市集等，邀請民眾到「府中456行政園區」賞花燈、逛市集，熱鬧過元宵。
(中國時報)
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