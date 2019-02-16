筑波醫電藝廊 科技結合藝術

2019年02月16日 04:10 中國時報 羅浚濱／竹市報導

科技與文化藝術結合！熱愛藝術的筑波醫電公司董事長許深福，將公司一樓大廳設置成藝廊，建構健康與文化傳承平台，每3個月定期邀請藝術家展出作品，不僅讓公司充滿藝術人文氣習，員工更能培養美學激發創造力。

在新竹生醫園區內的筑波醫電大樓去年7月啟用，昨邀請東華大學藝設系教授林永利做「藝風墨韻」個展，不少新竹地區藝文界人士與會，聆聽林解說他以主題性和故事性的創作作品。

林永利的作品深具在地觀察和人文關懷，他說環境很難用意象表達，解說他畫一個竹頭，旁畫1隻蛾和蟬，隱喻即將消失，命名「國土之殤」，創作源由是賀伯颱風時，知本溫泉飯店倒塌，政府對颱風防災仍是一籌莫展。他也畫一個形狀像台灣的苦瓜，並有散片菊花，有如哀悼，是觀察台灣參加入WTO，農產品進口引發很多爭議。

「藝術始於自然，科技來自人性！」林永利說，每個人都想過好日子，食衣住行都有美學，只要加入創意，就能提升表現創作能力，不論在任何領域探索加入美學，就可擴大視野。林分享美的正能量，獲得熱烈掌聲。

筑波醫電董事長許深福說，生技醫電的路很長，高階醫電要有好人才，希望員工在藝廊觀賞藝術家作品後，能從中培養美學，讓科技與藝術結合，一步一腳印激發創造力。

(中國時報)