三都建築文化遺產展 台中登場
跨歷史、建築及藝術界領域合作促成的「北中南三都建築文化遺產展」，15日在台中市役所開幕，邀知名藝術家黃騰輝、楊年發等30多人聯合展出，以台灣首建都、曾建都與現建都的台南、台中及台北等3地古蹟與歷史建築為繪畫主題，訴說台灣400年來的古蹟建築滄桑史。
「北中南三都建築文化遺產展覽」由力麗社福慈善基金會、郭山林教育基金會、郭木生文教基金會、古典玫瑰園集團、力麗集團與力麒建設等合辦，展期3個月。開幕式由力麗集團董事長郭銓慶與黃騰輝共同開啟象徵台灣歷史建築的大城門，台中市文化局代理局長張大春也到場。
黃騰輝以歷史建築《台中市役所》畫作參展，他表示，參與展出的60幅畫作及數十件攝影作品，都以歷史古蹟建築為題材，見證台灣歷史發展痕跡。楊年發以《普羅民遮堡》展出、前警政署副署長蔡俊章也以水墨畫《台中知事官邸》參展。
(中國時報)
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