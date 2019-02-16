斗六市公所設碎木機 樹枝變黃金

2019年02月16日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣斗六市公所為解決廢棄木材問題，提供碎木機協助農民或民眾修剪果樹、樹枝殘枝粉碎成木屑，做為公園或農田天然資材鋪面，抑制雜草生長，腐化後還可成為有機肥改善土壤，讓碎木變黃金。

副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵和斗六市清潔隊員等一同示範將枯枝幹粉碎成木屑，果農朱清輝說，用機械碎一碎，不必推得滿果園，也不用再燒，方便多了。

林聖爵指出，不管是路樹與公園維護，或是果農在整理文旦和茂谷柑等果樹，都會產生贅餘枝條，未經碎化，不易腐化，如果焚燒則會造成空氣汙染，透過碎木機粉碎可以再生利用。

林聖爵表示，公所於江厝掩埋場設置碎木機，農友依照規定申請並將殘枝載運到江厝掩埋場，就能交由清潔隊員執行碎木作業，農民可以選擇自行取回木屑加以利用或是留給公所，留給公所的木屑將規畫鋪設於斗六各處適宜的公園及梅林溪沿岸。

(中國時報)