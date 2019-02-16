斗六市公所設碎木機 樹枝變黃金
雲林縣斗六市公所為解決廢棄木材問題，提供碎木機協助農民或民眾修剪果樹、樹枝殘枝粉碎成木屑，做為公園或農田天然資材鋪面，抑制雜草生長，腐化後還可成為有機肥改善土壤，讓碎木變黃金。
副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵和斗六市清潔隊員等一同示範將枯枝幹粉碎成木屑，果農朱清輝說，用機械碎一碎，不必推得滿果園，也不用再燒，方便多了。
林聖爵指出，不管是路樹與公園維護，或是果農在整理文旦和茂谷柑等果樹，都會產生贅餘枝條，未經碎化，不易腐化，如果焚燒則會造成空氣汙染，透過碎木機粉碎可以再生利用。
林聖爵表示，公所於江厝掩埋場設置碎木機，農友依照規定申請並將殘枝載運到江厝掩埋場，就能交由清潔隊員執行碎木作業，農民可以選擇自行取回木屑加以利用或是留給公所，留給公所的木屑將規畫鋪設於斗六各處適宜的公園及梅林溪沿岸。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。