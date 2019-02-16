樹木修剪學問大 高市推1日講習

2019年02月16日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高市府工務局前年起逐步推廣樹木修剪技術人員與監看人員認證考試，同時每年至少辦理1場樹木修剪講習，以統一規範修剪樹木標準，今年度講習將於3月5日在高美館舉行，包含學科與實務操作，本月20日起受理報名。

工務局表示，適當樹木修剪可增加市容景觀美感、增進樹冠內部的通透性、降低災害風險，更可促進樹木生長及開花。

養工處進一步指出，都市修樹有多項考量，例如行道樹樹冠層若過於茂盛，強風將在樹冠層產生強大阻力，頭重腳輕將致使樹木傾倒，假如樹木本身根部或樹幹有腐朽問題，也有倒塌恐致災的可能。

此外，行道樹枝葉如與道路交通號誌、招牌或電線等設施有衝突，安全上也有疑慮，適時修樹可避免遺憾。

養工處表示，「樹木修剪講習」課程共1日，內容包含修剪工作及高空作業安全管理、樹木修剪判別與要領、修剪案例分享、高空作業車操作及一般樹木修剪示範，除了學科也兼具實務操作，上完講習並能拿到證書。

(中國時報)