招標防弊 反誘學界入歧途

2019年02月16日 04:10 中國時報 張孝義

以往政府公共工程的招標，均採最低價標，削價競爭下工程品質堪慮，引發「便宜沒好貨」的爭議，1999年行政院公共工程委員會依《政府採購法》制定了最有利標評選辦法，吸納學者專家進入標案擔任評選委員以專業審查投票，選出「最合適」的廠商施作標案，原則上評委名單在決標前保密，但投標廠商想盡辦法蒐羅名單運作以圖得標，導致一些教授若分寸拿捏不好，易被法辦甚至入獄，本是為了防弊的最有利標，反成了學界入罪的鱷魚潭。

被選為公共工程評選委員的大學教授平日忙於上課、研究、指導研究生、甚至學校行政，工作量極大，對於出任評委工作並無興趣，會接受選任，初衷無非是為了要盡一份社會服務，依專業評審後投票，再依「序列法」的得票數選出合適的施作承包商。

不過，公共工程利益龐大，包括主管機關的不肖公務員、意圖得標的廠商、居間想拿佣金的仲介，無不各顯神通想辦法讓這些老師委員「曝光」，讓各方得以角逐。大學教授生活圈相對單純，面對外界誘惑往往感到震撼，若未堅守原則，在嘗到甜頭後，自己反投入成了同業間的說客。

從南科減振案到台電六輸工程，都不難看到擔任評委教授涉案的蹤跡，台南地檢署更曾執行「蠹蟲專案」，追訴涉案教授刑責，即使最後的審判結果未必對教授們不利，但是單純的教授因最有利標為政府貢獻專業，卻誤入染缸損及名聲，真是得不償失。

(中國時報)