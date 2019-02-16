遭倒債近3000萬 男攜妻母燒炭

2019年02月16日 04:10 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

陳姓營造公司老闆遭倒債近3000萬，即使抵押住家仍無法償債，15日上午他拍了紅包袋及金飾的照片給胞妹後，與母親及妻子3人一起燒炭輕生，所幸胞妹察覺異狀趕來制止，未料3人竟二度鎖門燒炭，胞妹只得報警將兄嫂及老母強制送醫，並通報社會局及自殺防治中心列管關懷。

警方調查，41歲陳男在三重經營小型營造公司，疑因日前與人簽約合建工程，未料對方落跑倒債近3000萬，陳男雖將住家抵押卻仍無法解決債務，公司更因此被迫停業，他在經濟壓力下一時想不開，與65歲母親及34歲妻子討論後，決意共赴黃泉。

警方指出，陳男15日上午8時許在環河北路的住家內，用LINE傳送一張拍有紅包袋及金飾的照片，並留言「這些留給你」等訊息給嫁為人妻的妹妹，妹妹察覺有異，上午9時許趕往哥哥的住處，一進門就發現母親、哥哥及嫂子3人在房內燒炭，趕緊將火撲滅。

妹妹力勸母兄嫂3人看開點，但3人執意尋死，將妹妹推出門外後，反鎖房門二度燒炭，妹妹只得在上午近11時報請警消協助，警消火速抵達要求開門，陳母一開門，房內飄出一股濃厚燒炭味，地上則放著正在燃燒的炭盆，幸好3人意識清楚。

警消趕緊將3人帶往空氣通風處，陳男也向警消抱怨因為遭人倒債，以致他生活無繼，由於3人連續輕生未遂，警消決定強制送醫觀察，交由專業醫療人員處理，同時通報通報社會局及自殺防治中心列管追蹤，避免發生憾事。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)