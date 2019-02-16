遭倒債近3000萬 男攜妻母燒炭
陳姓營造公司老闆遭倒債近3000萬，即使抵押住家仍無法償債，15日上午他拍了紅包袋及金飾的照片給胞妹後，與母親及妻子3人一起燒炭輕生，所幸胞妹察覺異狀趕來制止，未料3人竟二度鎖門燒炭，胞妹只得報警將兄嫂及老母強制送醫，並通報社會局及自殺防治中心列管關懷。
警方調查，41歲陳男在三重經營小型營造公司，疑因日前與人簽約合建工程，未料對方落跑倒債近3000萬，陳男雖將住家抵押卻仍無法解決債務，公司更因此被迫停業，他在經濟壓力下一時想不開，與65歲母親及34歲妻子討論後，決意共赴黃泉。
警方指出，陳男15日上午8時許在環河北路的住家內，用LINE傳送一張拍有紅包袋及金飾的照片，並留言「這些留給你」等訊息給嫁為人妻的妹妹，妹妹察覺有異，上午9時許趕往哥哥的住處，一進門就發現母親、哥哥及嫂子3人在房內燒炭，趕緊將火撲滅。
妹妹力勸母兄嫂3人看開點，但3人執意尋死，將妹妹推出門外後，反鎖房門二度燒炭，妹妹只得在上午近11時報請警消協助，警消火速抵達要求開門，陳母一開門，房內飄出一股濃厚燒炭味，地上則放著正在燃燒的炭盆，幸好3人意識清楚。
警消趕緊將3人帶往空氣通風處，陳男也向警消抱怨因為遭人倒債，以致他生活無繼，由於3人連續輕生未遂，警消決定強制送醫觀察，交由專業醫療人員處理，同時通報通報社會局及自殺防治中心列管追蹤，避免發生憾事。
全國各縣市自殺防治專線0800-788-995
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。