清大VR教學 人體解剖課像打電動
中國時報
邱立雅／竹市報導
VR虛擬實境讓人體解剖課像打電動！清華大學醫學科學系最近購入10套VR虛擬實境人體解剖系統，學生使用頭戴式VR眼罩及手持式搖桿，一層層揭開人體肌肉、骨骼，繁複的人體構造在系統整合下，變得清楚可見，加深學生記憶。目前除少數醫學系擁有此類設備，清華是非醫學大學中唯一建置VR解剖設備的大學。
生命科學院醫學科學系主任陳令儀表示，人體解剖學正是醫學科學教育的基礎，但可供學習解剖的大體有限，傳統的人體生理與解剖學課程通常採用平面書籍、簡易教具或觀看影片方式進行，很難讓學生有仿真的立體空間感，如今採用VR虛擬實境人體解剖系統，學生可反覆互動練習，學習成效大大加分。
醫科系去年和國防醫學院合作，開設「人體解剖學實驗」，生科院學士班大四生徐越明對人體解剖很有興趣，他表示，實際在大體上動刀，仍有不少問題難克服，如腦剖開後容易散掉，眼球體積小、輕輕一刀就切下好幾層組織。「我現在進到眼球了，這是鞏膜，接下來是角膜、脈胳膜、水晶體。」徐越明戴上VR眼罩，手握搖桿輕點，眼球上的鞏膜、角膜等就一層層揭開，還能旋轉看到眼球的背面，並且放大看更精細，這些都是大體解剖做不到的。
醫科系大三生林欣妤表示，以前學解剖全靠死背，難度又高，現在學習就像打電玩般有趣，鑽進虛擬的人體世界，各種器官組織就在眼前，來回點選幾次就能記得很牢，再看時也認得出。
因VR人體解剖系統尚無法提供仿真的「回饋觸感」，如一刀畫下去、切到肌肉跟切肝臟的手感是否不同？陳令儀表示，未來可望與校內理工學院的教授合作，進一步研發具有「觸感」的VR解剖系統。
(中國時報)
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