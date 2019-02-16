種菜顧健康 老農如一尾活龍
嘉義市農會15日舉行農民節大會表揚百餘位傑出農民，93歲老農江萬生、89歲洪金本把種菜當作養生顧健康的活動，有如一尾活龍。其中，洪金本在菜市場賣自種的玉米，兒孫假日陪他顧攤，菜市場裡享受天倫樂，是「保鮮」之道。
洪金本15歲即務農養全家10餘人，婚後生育6名子女，一輩子專業種玉米及蘿蔔，天天巡田、到共和市場賣菜，兒孫假日也返嘉幫忙農作及顧菜攤，在菜市場裡享受三代同堂的天倫樂；女兒洪久惠曾勸父親退休，但他說「能動就要做，越做越健康」。他也曾向農會總幹事黃騰輝透露，在市場能汲取新消息跟進社會脈動，「不會退流行」。
江萬生年輕時做水果批發商，後來自己種菜及水果，生育4名子女均已各立家業，他樂於把收成的蔬菜水果分送給親友，享受開心農場自給自足的樂趣，身體健朗，種出5公斤多的大瓠瓜，在農民節活動展出很吸睛。
嘉義市農會理事長劉明澄說，務農人口老化明顯，目前農會有1萬6000餘名會員，均齡約6、70歲。嘉義市屬半都市半鄉村的農會型態，農地成本高，因而小農居多，農作物品項多、量少，未來將輔導農民精緻化耕作。
農會總幹事黃騰輝也說，食安是消費主流意識，市農會推廣人員訪視輔導農戶投入農產品生產履歷追溯QR-Code的產銷結合行列，老農紛加入，去年農會推出甜度高達18度的玉米，獲得貿易商興趣，有意搶進香港農產品市場。
(中國時報)
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