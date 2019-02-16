設計親民 在地書籍意外暢銷
以往由公部門或民間協會出版的「在地書籍」，幾乎因內容生硬等因素不受讀者喜愛，但近來因風格、編輯等設計有了改變，不僅成為另類旅遊書，更意外變成獨立書店的暢銷書，恆春獨立書店紅氣球有2成的業績就是靠「恆春半島的書」，看似不多的數字卻有滿滿的驚喜。
紅氣球老闆娘郭德慧指出，「在地書籍」是指與地方有深度連結關係的書，通常為在地公部門或民間協會出版，以往大家對這類書籍較無閱讀的慾望，因內容生硬偏學術，多被當成是查資料的工具書，且有的還因不討喜而被堆在倉庫不見天日，如《恆春今昔》一書就是如此。
郭德慧說，《恆春今昔》很有看頭，閱讀該書不僅能通曉恆春的古往今來，還能對著書內的照片尋找老恆春，那種樂趣與讀一般旅遊書非常不同，但它卻很難找得到，直到某次因緣際會下，才得知原來墾管處的倉庫還有一堆，當下立即向機關洽商收購書。
她說，《恆春今昔》一上架後，詢問度高到出乎意料，她沒想過一本塵封在倉庫的書能這樣起死回生，當時她發現「在地書籍」有市場，不僅遊客會來詢問「有無恆春的書」，連民宿業者也會來挖寶說要介紹給房客知道，在地書籍完全意外成為暢銷旅遊書。
(中國時報)
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