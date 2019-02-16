逆子弒母斬首 檢求處死刑
男子梁崇銘去年10月和74歲卓姓母親發生衝突，竟持菜刀、開山刀狂砍母親37刀，卓婦氣絕後還慘遭剁頭、斷掌分屍，首級更被從12樓陽台丟下，梁事後全都推給酒醉誤事，但卻未驗出酒精反應，桃園地檢署15日偵結，檢察官痛斥他泯滅人性，依殺害直系血親尊親屬罪起訴，建請法官量處最嚴厲之刑，意即求判死刑。
33歲的梁男，去年10月17日晚間6點多，因故和同住中壢區陸光社區的母親發生衝突，竟衝進廚房拿菜刀追砍老母親，朝媽媽頭部砍中10刀、左右手臂砍了27刀；胸部、腹部也有多處刀傷，因出血性休克及中樞神經休克死亡。
沒想到梁還不罷手，又拿出菜刀和開山刀砍斷媽媽的頭顱及左手腕，並將頭顱從12樓陽台拋丟到社區中庭。保全和鄰居聞聲報警，梁拒絕開門和警方對峙，直到晚間7點才破門而入，以辣椒水制伏。
梁坦承案發前兩天施用毒品安非他命，辯稱當晚已酒醉，不記得發生什麼事，律師也辯稱他因吸毒、飲酒導致精神耗弱，但梁姊證稱弟弟並無精神疾病，羈押探視時弟弟也坦言當天沒有喝酒，案發隔日檢方訊問時，梁也清楚交代自己的用毒史。
梁的尿液和毛髮送驗，僅驗出安非他命，沒有酒精、安眠藥等藥物反應，桃檢檢察官吳靜怡痛斥他不但未盡孝道，還殺害至親、刀刀見骨，更讓母親死無完屍，手段凶殘、令人髮指，犯後更飾詞圖卸、不見悔意，依殺害直系血親尊親屬罪起訴，並建請法官量處最嚴厲之刑。
(中國時報)
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