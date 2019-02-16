神明淨港文化祭 白帶魚好料呷免錢
新北神明淨港文化祭19日在野柳保安宮前廣場登場，今年除了「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」、「神明過火」四大傳統活動，現場也將準備千份白帶魚料理讓民眾免費享用，讓民眾求平安也吃美味。
新北市民政局表示，野柳神明淨港已有百年歷史，是新北市少數登錄為民俗類無形文化資產的節慶，更是與「北天燈、南蜂炮」齊名的活動，最大的特色是「水裡來，火裡去」，神明在淨港儀式祈福後，隨後進行過火儀式，是萬里民眾百年來祈求漁民出入平安、漁獲滿艙的重要祈福活動。
而神明淨港每年最受矚目的百人勇士跳水活動，今年除依往年慣例頒發勇士證外，市府也加碼製作「豬年有保庇獎牌」，並且在岸上備有暖身薑茶與白帶魚粥，為勇士暖身。
民政局長柯慶忠表示，為推廣萬里地區品質優良的白帶魚，神明淨港今年特別邀請到廚齡30年的福華飯店行政主廚古文來，現場料理千份白帶魚米粉以及破布子蒸白帶魚，讓民眾免費品嘗肉質細嫩、鮮甜的當季白帶魚，現場還有叫賣哥拍賣，讓民眾將新鮮的白帶魚便宜買回家。
另外，神明淨港文化祭活動同時辦理攝影比賽，歡迎民眾於19日活動當天拍攝精彩畫面參賽，前三名者分別可獲得獎金1萬元、8000元及6000元，比賽辦法及相關活動訊息可上民政局網站查詢。
(中國時報)
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