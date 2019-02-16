郭國文提前煎魚 陳筱諭批韓出國度假

2019年02月16日 04:10 中國時報 洪榮志 、 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

國民黨提名台南市立委補選參選人謝龍介選戰主打拚經濟，17日將邀請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕合體行銷台南的農漁產品。民進黨參選人郭國文15日提前「抗韓」油煎吳郭魚；另名無黨籍參選人陳筱諭也批韓不顧高雄登革熱疫情出國度假。

去年九合一選舉，韓國瑜在選前訴求「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，掀起政治「韓流」後，謝龍介參與台南市立委補選也採取同樣的基調訴求經濟牌，不僅1月初帶團前往大陸行銷農漁產品，更預告17日韓國瑜、侯友宜、盧秀燕的「禿子、探子、燕子」組合，選後將於遠東科大首度合體，還將共同油煎虱目魚造勢。

郭國文15日「提前」與台南市議員李啟維在安平漁港邊拿起煎鍋，將台南沿海地方盛產的吳郭魚下鍋油煎破梗，還強調，2年前大陸向學甲虱目魚業者契作2000公噸虱目魚，不僅沒有1年達到2000公噸，最後一年更跌到只有19噸，草草結束契作採購；更慘的是，因為大陸人吃不慣虱目魚，這些契作的虱目魚最後以低價回賣台灣，反而衝擊國內市場價格。

郭國文還認為，17世紀虱目魚從南洋傳進台灣後，台灣發展出非凡的養殖技術，因此應該換個方向，將優質的虱目魚銷往習慣吃虱目魚的地方才對。

針對「三子」合體力挺謝龍介，郭國文也回應說，即便沒有韓國瑜、沒有九二共識，台灣農產外銷還是屢創新高，透過市場銷往大陸的金額更高達12億美元，因此無論禿子、探子或燕子，推廣農產品不要忽視現有大家共同的努力，把台南形容成水深火熱，自己卻化身救世主，那麼就只是騙子。

針對韓國瑜春節出國度假引起綠營大酸特酸，陳筱諭15日也補槍，轟韓不顧高雄登革熱疫情出國度假，謝龍介當初在議會怎麼監督賴清德處理台南登革熱疫情，也應該用同樣的標準要求韓國瑜，怎麼還邀請韓國瑜來台南助選？

陳筱諭說，2月3日高雄市首例本土登革熱出現後，隔天韓國瑜就出國，市民生命飽受威脅之際，市長卻為了自己調養身體，堅持出國度假。陳筱諭質疑，這種只顧自己身體健康，不顧市民生命的人，本周要到台南助選，他推薦的人選，是否值得台南市民尊重嗎？

(中國時報)