自小客撞斷電桿 女駕駛命危3重傷
台東市青海路2段15日下午發生嚴重自撞意外，1輛黑色自小客車由高雄開往台東方向，不知道甚麼原因突然高速衝過車道撞上路邊的電線桿，強大的撞擊力直接撞斷電線桿，車上女性駕駛命危，另外3人也全都受重傷，目前送醫緊急搶救中。
自撞電線杆的黑色自小客車整個扭曲變形、車輛零件散落一地，可想見衝擊力道有多大，車內血跡斑斑，小客車方向盤整個被撞掉。
有目擊民眾表示，他哥哥開的車跟事故車輛交錯而過，還差點被撞到，事故車似乎完全沒有煞車衝過對象車道，直接撞上電線桿，雖然幸運逃過一劫，但他哥哥仍心魂未定，直呼真是嚇死人了。
現場並未發現任何煞車痕跡，警方鑑識人員也到場採證，至於是否有酒駕及為何會高速衝撞電線桿，詳細事發原因仍待警方深入調查。
(中國時報)
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