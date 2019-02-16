基層警建議捐款不如改保險

2019年02月16日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

過年期間台南市連續2名基層警員病故，台南市警察局發動警心專案內部捐款援助，也有宮廟帶頭表達加入捐助意願，基層警員建議，每次警員過世都靠專案捐款恐會疲乏，不如改成保險制度，比較有保障，警局表示會研議可行性。

台南市中西區西羅殿管理委員會主委郭明憲15日帶頭響應警心專案捐款，並呼籲台南市1617間宮廟都能加入，幫助安定社會治安工作的警察。

有員警建議，不如將捐款改保險制度，在警政署辦理的意外團保之外，台南市警局可再與保險公司加保警員的病故保險，將社會團體的捐助，用來補助警員的保費，比較實際。

市警局人事室表示，警察工作勞累且意外發生率高，願幫警察保險的保險公司不多，基層建議出於善意，市警局將會研議，但要先詢問保險公司是否有這樣的商品？價格多少？評估可行性，警心專案的捐款在幫助警眷上較不受保險條約約束，仍有優勢。

(中國時報)