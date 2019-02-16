小白鯨拍MV 體驗恆春生態慢慢遊

2019年02月16日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

恆春半島生態旅遊發展至今10逾年，11個社區經營的遊程、DIY手作活動多達40多種，前年為讓更多人認識他們，還成立屏東縣墾丁生態旅遊聯合發展協會，而今年初受海生館邀請與小白鯨以MV拍攝方式，前往各社區體驗生態旅程，臉書分享當天吸引近萬人欣賞。

協會指出，影片主角-Zany帶著小白鯨在後灣社區體驗海上獨木舟、前往龍水社區做紅龜粿、在後壁湖潮間帶尋找角落的海洋生物、上山到社頂公園的高位珊瑚礁森林，還有欣賞水蛙窟部落一望無際的草原，在港口社區採茶吃茶饅頭、到永靖社區門馬羅山健行、滿州鄉走訪滿茶古道、參加里德社區欖仁溪溯溪活動。

協會說，影片歌曲是由在地樂團「你太白了去曬黑」主唱-魚羊創作「恆春慢慢遊」，歌詞描述了半島特色，搭配輕快愉快的旋律，讓人一聽就上癮，許多網友熱烈分享，並大讚原來恆春有那麼多好玩的地方。

根據墾管處統計，近年恆春半島各遊憩區的遊客人數統計呈現下滑趨勢，發展生態旅遊的社區參與人次卻逐漸上升，以生態旅遊人次占墾丁旅遊人次比例觀察，從2016年的0.66％到2018年的1.11％，可說是穩定成長。

生態旅遊社區從2013年以季節限定的體驗行程，開始與海生館最熱門活的夜宿海生館活動合作，同時透過社區旅遊與在地業者合作，讓更多遊客看見恆春半島豐富多元的生態、文化和活動。

(中國時報)