年發電百萬度台北能源之丘2.0啟用

2019年02月16日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市山豬窟掩埋場變身山水綠生態公園後，北市環保局再打造成為「台北能源之丘2.0」，經過半年施工，完成設置3216片太陽能板，預估年發電量最高可達100萬度，年減500公噸二氧化碳排放量，相當1.5座大安森林公園吸碳量，市庫則有50萬元入帳。

市庫年入帳50萬元

山水綠公園面積1.3公頃，前身是垃圾掩埋場，2013年經復育轉型為生態公園，環保局採「零出資」與民間企業合作，在園區建置3216片太陽能板，年發電量可達100萬度，賣給台電併入台電發電網。

環保局氣後變遷管理科長郭國鑫指出，業者收益的10.1％回饋市府，以100萬度計算，業者售電收益約500萬元，市府有50萬元入帳，作為土地使用回饋金。

台北市長柯文哲昨主持台北能源之丘2.0啟用，他表示，福德坑與山水綠生態公園是北市發展光電重點，2個園區每年共可提供300萬度發電量，全世界經濟在成長，但排碳量沒有增加的只有英國，環保局和產發局將在4月組團到英國參訪。

將繼續發展光電

他認為，雖然台北不像南部出現太陽的天數這麼多，可是倒過來想，如果德國都可以發展光電，台北再怎麼比不上南部的條件，還是有理由可以發展，所以就決定在北市發展相關能源政策。

柯文哲接著說，特別是收固定租金，更能夠刺激廠商思考，怎麼發展更有效的光電設施。台北能源之丘2.0以前叫做山豬窟掩埋場，現在改成山水綠生態公園，旁邊的共融式遊具、光電板把它變成一個化腐朽為神奇的地方，從過去掩埋場，改造成假日休憩的環境，市府將朝這個方向繼續努力。

(中國時報)