北農新董座最快18日上任
台北農產運銷公司新任總座、董座年初拍板由農業金融局副局長翁震炘、前議員黃向羣出任，翁24小時內火速上任，但董座迄今無動靜，下周一臨時董事會僅排定常董補選，部分董事不解為何要拖這麼久？據了解，北市府將下令以臨時提案處理，新董座最快18日就可上任。
目前北農共22席董事，按往例就任董事長，須先成為北市府官派董事、常董，並在常董會上取得4席常董以上支持，即可當選。不過，現階段因現任董事長、北市副市長彭振聲尚未辭去常董，使得18日常董補選，恐上演農委會、北市府「搶椅子」戲碼。
知情人士透露，原北農常董翁震炘因出任總座，空出常董席次，農委會擬派民進黨新北市黨部評委召集人陳建志接任，但因為彭振聲辭職時間仍是未知數，高層有意讓黃向羣先遞補翁的常董缺，加速上任時程，至於陳建志則待彭請辭後，再補彭的常董缺額。
知情人士說，交叉遞補為下下策，農委會、北市府需有互信基礎，但北市府高層已下令18日以臨時提案方式，處理新任董座人事，最快當天就可接任，若不順利的話，仍須待彭請辭，恐延至3月才能定案。
面對董事長上任時間出現2個版本，有董事不解表示，中央、地方對人選已有共識，過往早就拍手通過上任了，不解為何這次要拖拖拉拉？
對此，黃向羣說，已收到北市府官股代表派任通知，替代原產發局簡任技正劉寶緞董事席次，18日將出席開會，希望當天能順利選上常董，盡快就定位，不要讓外界有過多揣測，對市民也才有交代。至於彭振聲請辭時程，至截稿前未獲回應。
(中國時報)
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