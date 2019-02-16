尚水ㄟ直飲台 台北燈節驚豔

2019年02月16日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北自來水處在台北燈節首度推出「TAIPEI行動直飲台」，6個文創字母的時尚木紋造型，與三井倉庫的洋式紅磚建築相互輝映，每個字母字體可讓民眾有不同飲水體驗，亮相後令不少人驚豔，也成為打卡熱點。

燈節全區設有19座直飲台，北水處每年推陳出新呼應主題，讓台北好水的體驗不僅是解渴，更有視覺感受。

北水處指出，TAIPEI直飲台提供喝水、盛水與簡易洗滌功能，提醒民眾賞花燈時，可自備水瓶盛裝輕鬆解渴，也能拍照留下「尚水ㄟ」幸福紀錄，同時一起為環境減塑。

此外，為營造燈節友善共融環境，北水處在各主題區皆常設L型石材無障礙直飲台，讓台北燈節不僅好玩、好看，更是安心、友善的飲水環境，北水處說，直飲台旁設有指示燈座，民眾只要見到藍色水滴內有直飲圖案，就能喝到安全、方便又環保的台北好水。

(中國時報)