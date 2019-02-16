道管中心有智慧 挖路量減34％

2019年02月16日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市為改善道路重複鋪挖問題，4年前年成立道路管線暨資訊中心，整合43個管線單位進駐，並透過施工APP通報、即時攝影、智慧化施工排程管理，截至去年底，申請挖掘道路案件相較道管中心成立前減少約34％，緊急搶修挖掘件數也降低48％，有效避免道路重複挖掘並提升安全。

北市地下管線錯綜複雜，過去道路挖掘施工埋設管線易遭遇阻礙，甚至施工過程不慎破壞其他管線，且各管線管理單位各自為政，常出現同一個路段剛挖鋪完路面，沒多久其他單位又申請挖路，造成路面四處補釘痕跡，影響道路交通安全。

北市工務局2015年成立道管中心，建立地下管線管理單位聯繫管道及管損通報處理機制，有效減少道路重複鋪挖情況，去年完成1672件管線通報處理，同時也處理1341件管損通報，讓工程可以順利進行。

工務局新工處表示，道管中心成立後，透過智慧化管理及施工整合，道路挖掘案件從2016年起至去年，相較2015年分別下降8％、29％、34％，截至去年底，累積申請9577件道路挖掘施工案件，經整合縮減至3354件，整合率約65％，大幅減少重複開挖。

(中國時報)