2019年02月16日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

致力年長者、身障者照顧服務的一粒麥子基金會深耕花蓮超過10年，在花蓮縣光復鄉借用場地，成立花蓮首間日照中心，基金會利用捐款要打造「光復社區日照中心」大樓，15日舉行動土典禮，5層樓的建築預計明年1月完工，明年中以後開放使用。

一粒麥子基金會深耕花蓮14年，境內共有光復、鳳林2間日照中心，還有美崙、鳳林、玉里及光復等4座整合提供「一站式服務」的有福館，但基金會辦公室及日照中心皆是租賃辦公室，長年計畫在花蓮找落腳處，經多年捐款累積總算動工。

光復鄉長林清水說，一粒麥子基金會2年前借用鄉公所香草場社區活動中心，開辦「光復日間照顧中心」，也是花蓮第一間日照中心，目前有13人接受服務。

一粒麥子基金會董事長呂信雄指出，光復日照中心的新建築有5層樓，約250坪，其中2層分別規畫為適合失能者與失智長者的日間照顧中心，可分別服務20多人，目前4400多萬籌建經費仍在募集，盼社會大眾持續挹注愛心。

(中國時報)