連體嬰忠仁告別式19日舉行

2019年02月16日 04:10 中國時報 張立勳 ）

台北：亞洲首對成功分割連體嬰兄弟，哥哥張忠仁上月底逝世，告別式19日上午8時在台北市第一殯儀館景行廳以追思音樂會舉行，送生命鬥士最後一程。因應家屬要求推廣環保，盼要贈送輓聯及鮮花的親友，改以奠儀幫助家屬。

(中國時報)