望海巷擬建跨海橋梁
基隆市望海巷漁港旁，有一整排民宅緊臨台2線濱海公路，使自行車與行人無路可走，必須常與呼嘯而過的砂石車、汽車爭道，險象環生。市府對此擬在望海巷漁港的漁船進出口，興建跨海橋梁銜接北寧路，再接往600公尺外掛懸臂式自行車道，打通新北與基隆的環台車道。
基隆市政府為推動望海巷海灣整體營造，爭取前瞻計畫補助2.1億元，以長潭里漁港漁村、望海巷潮境保育區周邊海岸為計畫範圍，去年起分3年將低度使用的漁港轉型活化，結合海科館資源，打造特色漁村，盼成為北台灣海岸最優質的親水空間。
其中，長潭里漁港平浪橋頭到與新北市交界處，推出的「望海藍帶鐵馬景觀棧道串聯計畫」，更是整體營造主軸，由於望海巷漁港外的民宅緊鄰台2線，造成經過的行人與自行車出入不便，市府於是計畫打造約3、40公尺長的跨海橋梁，從漁港的漁船進出口，串接到北寧路的海科館水域遊憩中心。
交旅處副處長王英哲表示，因為起點長潭里漁港平浪橋頭至望海巷，沒有多餘路幅增闢自行車道，所以計畫從平浪橋南側空地到望海巷，設置約600公尺的路側外掛懸臂式自行車棧道，透過「跨海橋梁」銜接至北寧路，與既有濱海環台自行車道連結，和新北市「水金九」串聯成觀光廊帶。
另外，市府產發處補充說明，望海巷漁港將來有漁港藝術海堤及30坪的景觀平台，台2線也會有鐵馬驛站和商店，期許能吸引旅客，帶動地方觀光發展。
(中國時報)
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