路外停車場 新增智慧停車

2019年02月16日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市公有路外停車場新增便民措施，民眾只要事先申請成為會員，即可憑車牌感應進出，僅需花3秒鐘，省去排隊抽卡、刷卡時間，免抽卡、免現場付費方便又快速。北市停管處表示，無票卡智慧化停車去年試辦成效不錯，即日起擴大至全市67處公有路外停車場實施。

省去排隊抽卡刷卡時間

北市路外停車場目前開放使用悠遊卡、抽取票卡或車牌辨識等方式收費，停管處為推動智慧化停車，去年優先針對使用月票的車輛試辦無票卡進出服務，民眾下載指定行動支付APP並成為會員，完成支付帳戶設定，進出停車場不僅不必抽卡，更可省去找繳費機付費的麻煩，吸引近9成月票車主使用。

由於試辦成果不錯，停管處即日起開放全市67處公有路外停車場，提供臨停車輛使用智慧支付，凡是貼有「無票卡進出」標識停車場皆適用，開放至今已有1萬4873人申請成為會員，成功進出車次達2500次。

停管處指出，過去民眾進出停車場，一定要抽取票卡或感應悠遊卡，平均須花30秒至1分鐘左右，容易造成後方車輛回堵，甚至常常發生民眾弄丟票卡情形，為了簡化進出停車場以及付款流程，推出無票卡進出服務，未來將視成效再研擬後續是否擴大辦理。

APP就能輕鬆繳費

民眾若欲使用路外停車場無票卡服務，須先下載歐付寶行動支付、Pi拍錢包、富邦行動銀行、嗶嗶繳及friDay錢包等行動支付APP，申請成為會員設定支付帳戶後即可使用，往後只要透過APP就能輕鬆繳費。

(中國時報)