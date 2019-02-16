礁溪休閒農業區 邀您體驗春耕

2019年02月16日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

元宵節將至，意味著農曆新年進入尾聲，要好好收心工作，農夫們也陸續下田展開春耕，宜蘭縣礁溪鄉時潮休閒農業區結合社區友善耕作小農，邀民眾一起帶著耕牛下田，體驗春耕也可在秋天參加秋收，一同分享辛勤耕作後的豐收成果。

耕牛在台灣發展史及傳統農村社會，曾扮演舉足輕重的角色，如今已被機械化農耕機具取代，想要體驗帶著耕牛下田的機會也愈來愈少，今年春耕期有一個好機會，讓民眾親自下田，感受農夫與耕牛的辛苦與農村之樂。

時潮休閒農業區結合社區友善耕作小農舉辦「牛發春？春耕體驗」活動，共有8個場次，邀民眾體驗從牛犁開始，歷經插秧、挲草到收割的整個耕作歷程，感受「誰知盤中飧、粒粒皆辛苦」，同時也享受與耕牛親密接觸及互動，欣賞農村獨特美麗風景。

時潮休閒農業區位處鹹、淡水相交的感潮河段，是水鳥棲息過冬之所，除了是最佳賞鳥地點，區內養殖蝦蟹更是質好味鮮甜，以往民眾只能透過消費，單向支持友善耕作，這次結合傳承耕牛文化的「牛頭司」、「拖拖拉拉牛耕隊」及堅持不用農藥的「曬太陽農場」推出活動。

(中國時報)