礁溪休閒農業區 邀您體驗春耕
元宵節將至，意味著農曆新年進入尾聲，要好好收心工作，農夫們也陸續下田展開春耕，宜蘭縣礁溪鄉時潮休閒農業區結合社區友善耕作小農，邀民眾一起帶著耕牛下田，體驗春耕也可在秋天參加秋收，一同分享辛勤耕作後的豐收成果。
耕牛在台灣發展史及傳統農村社會，曾扮演舉足輕重的角色，如今已被機械化農耕機具取代，想要體驗帶著耕牛下田的機會也愈來愈少，今年春耕期有一個好機會，讓民眾親自下田，感受農夫與耕牛的辛苦與農村之樂。
時潮休閒農業區結合社區友善耕作小農舉辦「牛發春？春耕體驗」活動，共有8個場次，邀民眾體驗從牛犁開始，歷經插秧、挲草到收割的整個耕作歷程，感受「誰知盤中飧、粒粒皆辛苦」，同時也享受與耕牛親密接觸及互動，欣賞農村獨特美麗風景。
時潮休閒農業區位處鹹、淡水相交的感潮河段，是水鳥棲息過冬之所，除了是最佳賞鳥地點，區內養殖蝦蟹更是質好味鮮甜，以往民眾只能透過消費，單向支持友善耕作，這次結合傳承耕牛文化的「牛頭司」、「拖拖拉拉牛耕隊」及堅持不用農藥的「曬太陽農場」推出活動。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。