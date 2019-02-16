嬌氣豬寶貝 沒人陪就哭

2019年02月16日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「吳小妹散步囉！」只要經過台9線花蓮縣新城鄉路邊，常可看到一隻麝香豬「吳肉圓」散步，牠是邱漢珍家中最受疼愛的「小女兒」，為了豬女兒日漸壯大的體型，邱漢珍和老公從3樓搬到1樓陪伴睡覺，更為讓吳肉圓有人陪，更在家門口開店讓女兒天天有人陪。

邱漢珍說，2個女兒都長大離家了，「女兒控」無處發洩，剛好娘家的麝香豬生了一窩小豬，順勢帶回吳肉圓，從手掌大轉眼變成150公斤的體型。

吳肉圓除了懶惰、愛吃的性格，符合大眾對豬的既定形象，但包括「坐下」、「轉圈」等指令都難不倒她，邱漢珍說，只要為了吃，吳肉圓沒有做不到的事。她還說，麝香豬很愛乾淨，只會在特定位置解放，也可能因為太懶，隔很久才上廁所，照顧起來相對輕鬆。

吳肉圓個性親人，與家人感情親密又黏人，邱漢珍說，因為牠身體太重，爬不上3樓，看不到爸媽的話，吳肉圓就天天哭，為了牠只好將主臥室搬到1樓陪牠睡覺，吳漢珍更為了吳肉圓，在一樓擺起檳榔攤，邊工作又能陪伴牠。

邱漢珍爆料，倍受寵愛的吳肉圓醋勁很大，若聊天太起勁忽略牠，吳肉圓會動嘴偷咬客人，她也提醒想來看吳肉圓的人，記得多多讚美牠，若要伸手撫摸，一定要在主人在的時候出手，不然會獲得「深刻豬吻」紀念品。更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)