重返絕殺地 林來瘋再掀風暴

2019年02月16日 04:10 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

離開亞特蘭大遠奔多倫多的華裔球星林書豪，14日上演暴龍首秀就有8分、5籃板、5助攻的不俗表現，加上頗受教頭納斯的重用，明星賽後可望進一步獲得大展身手的機會。

現年30歲的林書豪，當年頂著哈佛高材生的資歷想要闖蕩NBA，可惜在選秀會上碰得一鼻子灰，幸好天無絕人之路，2012年在尼克颳起「林來瘋」旋風，2月10日與湖人之戰，林書豪面對布萊恩攻下生涯最佳38分，4天後又在多倫多絕殺了暴龍，靠著這兩場比賽在競爭激烈的NBA站穩了腳步。

遊走各隊 星光逐漸黯淡

林書豪隨後轉戰至火箭，雖然背後有著龐大的華人市場商機，但他也的確掌握了先發機會向外界證明了自己的實力。較為可惜的是在來到湖人和黃蜂之後發展腳步受到了壓制，逐漸淪為替補角色。

2016年夏天重建中的籃網伸出橄欖枝，決定與林書豪簽訂3年3600萬美元合約，球團賦予先發重任，豪哥也打出了令人刮目相看的成績，無奈老天爺開了他一個玩笑，2017-18球季開幕戰就因為右膝髕骨肌腱撕裂整季報銷，兩個球季只在籃網打了37場比賽，去年夏天被交易至老鷹。

力捧新人 老鷹只給板凳

原本在東區屬於豪門的老鷹，高層突然在上賽季出清陣中好手，球隊實力從雲端跌入谷底，加上球團傾全力栽培新人崔楊，傷癒歸隊的林書豪只能持續待在板凳席上，英雄毫無用武之地。

老鷹雖在交易截止日前沒出手，但最終決定放手還給林書豪一個自由之身，並且順利加盟東區目前戰績第二的暴龍大軍。

把握機會 爭取季後舞台

在沒有和隊友練習的情況下，林書豪14日就倉促上陣，首節剩下4分05秒替補登板，主場球迷給了熱情掌聲。即便一開始找不到地位與角色顯得有些生澀，但在有了充足發展空間後逐漸放開手腳，首役出賽25分03秒7投3中，效益值+10，全隊排名第4，還優於先發的伊巴卡、諾曼鮑爾與丹尼格林，表現得相當稱職。

林書豪未來在暴龍定位是羅瑞的替補，同一個位置最大競爭者是范維利特，目前他有傷在身必須休養5周。豪哥得趁著這個時機打出應有水準，讓球團、教練、隊友與球迷牢牢記住他，季後賽甚至總冠軍賽就能看到他的身影。

(中國時報)