未戰已分高下 NBA變難看了
隨著NBA本季交易截止日過去，「強弱分明」態勢更趨明顯，因為強者越補越強，弱者越擺越爛，造成不少球賽還沒開打就知勝負，甚至動輒狂輸30分以上，老實講，現在NBA越來越難看了！
籃球比賽好看的因素之一，就是球賽勝負的不確定性，但在本季完全變質了，因為不僅尋求3連霸的勇士，去年夏天挖來考辛斯組成「五星戰隊」，包含公鹿、暴龍、七六人、雷霆、拓荒者、火箭等勁旅都在持續補強。
在這些強隊中，都有「收集」球星的特質，也就是至少兩名以上的頂級球星壓陣，甚至某些強隊還不滿足，持續從那些早已放棄或擺爛的弱隊身上「挖人」，如今上半季才剛打完，就可從戰績表上，清楚看出強弱分明的嚴重程度。
諷刺的是，NBA總裁席爾佛不僅沒試著去解決這種強者更強的錯誤態勢，反而只為提升收視率與票房廣告收入，完全無視這種日趨嚴重的「巨頭」球隊增加現象，席爾佛甚至裝作完全看不到某些球隊擺爛。
其實本季弱隊積極擺爛模樣已很難看，尤其是老鷹、尼克、公牛、騎士、灰熊、太陽等隊，根本是在努力把好手送人，只想收集未來選秀權準備重建，甚至期望在今年選秀會抽到狀元籤。其中最讓球迷失望的，當屬上季東區冠軍騎士，就算「小皇帝」詹姆斯跳槽湖人，騎士也太早放棄了，老闆吉伯特根本不顧本季戰績好壞，也不擔心他們失去克里夫蘭球迷多年的支持或力挺。
NBA怎會走到如此亂七八糟地步，或許是因太過追求功利主義，畢竟席爾佛只看市場銷售與收視率數字，也讓NBA各隊「商業化」或「現實化」更加徹底，接下來假如勇士真的完成3連霸，更加證明NBA沒救了。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。