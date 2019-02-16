未戰已分高下 NBA變難看了

2019年02月16日 04:10 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

隨著NBA本季交易截止日過去，「強弱分明」態勢更趨明顯，因為強者越補越強，弱者越擺越爛，造成不少球賽還沒開打就知勝負，甚至動輒狂輸30分以上，老實講，現在NBA越來越難看了！

籃球比賽好看的因素之一，就是球賽勝負的不確定性，但在本季完全變質了，因為不僅尋求3連霸的勇士，去年夏天挖來考辛斯組成「五星戰隊」，包含公鹿、暴龍、七六人、雷霆、拓荒者、火箭等勁旅都在持續補強。

在這些強隊中，都有「收集」球星的特質，也就是至少兩名以上的頂級球星壓陣，甚至某些強隊還不滿足，持續從那些早已放棄或擺爛的弱隊身上「挖人」，如今上半季才剛打完，就可從戰績表上，清楚看出強弱分明的嚴重程度。

諷刺的是，NBA總裁席爾佛不僅沒試著去解決這種強者更強的錯誤態勢，反而只為提升收視率與票房廣告收入，完全無視這種日趨嚴重的「巨頭」球隊增加現象，席爾佛甚至裝作完全看不到某些球隊擺爛。

其實本季弱隊積極擺爛模樣已很難看，尤其是老鷹、尼克、公牛、騎士、灰熊、太陽等隊，根本是在努力把好手送人，只想收集未來選秀權準備重建，甚至期望在今年選秀會抽到狀元籤。其中最讓球迷失望的，當屬上季東區冠軍騎士，就算「小皇帝」詹姆斯跳槽湖人，騎士也太早放棄了，老闆吉伯特根本不顧本季戰績好壞，也不擔心他們失去克里夫蘭球迷多年的支持或力挺。

NBA怎會走到如此亂七八糟地步，或許是因太過追求功利主義，畢竟席爾佛只看市場銷售與收視率數字，也讓NBA各隊「商業化」或「現實化」更加徹底，接下來假如勇士真的完成3連霸，更加證明NBA沒救了。

(中國時報)