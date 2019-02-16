SBL玩新梗 吸球迷歸隊

2019年02月16日 04:10 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

超級籃球聯賽（SBL）第16季明星賽16日將於桃園巨蛋隆重登場，有別於過去13次明星賽舉辦模式，今年首次採用打破球隊建置選秀分隊，更形成「天龍對地虎」的對抗方式，就連灌籃大賽與三分球大賽也具備更多看頭！

過去除了第7、第8季沒辦明星賽，SBL明星賽都採用依照上半季戰績分隊方式，然後交給球迷票選出紅、白武士隊，結果今年打破慣例，不僅改叫黑、白武士隊，也首次採用公開選秀方式，擺明就在仿傚NBA全明星賽的做法。

最後交給人氣王「大瀚」黃泓瀚、「小安」蔣淯安，以及羅興樑、錢薇娟兩名傳奇球星共同選出全是鋒線球員的黑武士隊，以及全是後衛的白武士隊，只可惜白武士隊仍有塞瑟夫、賈西亞兩名高大洋將助陣，沒法做到真正全後衛。

至於灌籃大賽，則採取土洋合作模式，除了裕隆與台啤沒派代表參賽外，其他5隊都將派出1名本土搭配1名洋將參加，只是第11季就曾出現過土洋合作模式，當時效力金酒的郭少傑與威戈，毫無懸念拿下第11季灌籃大賽冠軍。

三分球大賽除了尋求衛冕的璞園陳堅恩，更找來梅約、佐藍兩名分別代表美國籍與歐洲籍的優質射手同場競技，其中擁有NBA探花資歷的梅約，更是這場三分球大賽的頭號關注焦點，他目前場均可進3顆三分球排在聯盟第2。

只是今年SBL明星賽雖試圖製造不少新創意，過去7年都有舉行的技術挑戰賽項目，卻毫無預警宣告停辦，或許是主辦單位認為已無噱頭，仍然難免讓人感到遺憾，甚至這次明星賽票選活動也傳出不少爭議，曝光度更是很低。

無論如何，每年明星賽都是屬於熱愛SBL球迷的歡樂時刻，最起碼已經避開差點可能停辦的危機，就看今年SBL明星賽過程是否真能帶給球迷更多的創意或看點，藉以刺激更多球迷願意到了下半季開打，更加積極走進球場支持！

(中國時報)