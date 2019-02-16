綠色神盾缺角 群雄磨刀霍霍
107學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組和女子組8強賽周一在和平籃球館和台北體育館點燃戰火，「綠色神盾」松山高中尋求賽史第二度3連霸，卻因主力前鋒馬建豪赴美參加籃球無疆界訓練營，讓松山的晉級之路出現變數。
HBL男子組只有松山高中在97到99學年度完成過3連霸，雖然今年團隊天賦和身材條件比之前2連霸略遜一籌，但鐵血教頭黃萬隆打造的「松山魂」精神，讓各隊只要遇上「綠色神盾」仍是很難輕鬆應戰，而松山高中從預賽到複賽一度打出7連勝，直到最後一場複賽不敵能仁家商才吞下本季首敗，準決賽的表現仍值得期待。
然而，馬建豪15至17日在夏洛特皇后大學訓練中心參加無疆界訓練營，小馬19日搭機返台，目前確定會缺席8強賽首戰與東山高中的比賽，至於19日下午5點20分開打的第2場比賽，還要看馬建豪的狀況決定。
而今年HBL男子組除了傳統勁旅南山高中、能仁家商、高苑工商等隊持續穩住8強席次，新竹光復高中更以複賽分組第一之姿，收下隊史第一張8強門票，當家禁區守護者喬楚瑜本季聯賽平均20.2分、15.3籃板，複賽對治平高中一戰更締造33籃板驚人紀錄。
光復教頭陳定杰認為「籃猿軍團」8強階段的表現，要看球員有多渴望，這也是喬楚瑜證明自己身價的關鍵時刻，不管最後名次如何，都希望球員能自信步出球場。
而在女子組方面，普門高中尋求成為HBL史上第3支能夠實現3連后目標的球隊，上個月全隊赴日本山形移地訓練，體驗在零下低溫的「寒戰」訓練，給球員不少收穫和成長，而且全隊一直操練到除夕才放假，大年初二便「開工」，展現捍衛后冠的企圖心。
(中國時報)
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