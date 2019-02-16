不必往兩岸零和賽局死巷裡鑽

2019年02月16日 04:10 中國時報 主筆室

行政院長蘇貞昌15日在立法院強調「守護『台灣主權』是人民一致的要求」，陸委會主委陳明通日前也說，主權議題是「零和賽局」，「經貿賽局」要服膺「主權賽局」。換言之，對民進黨而言，兩岸不是不能交流，經濟利益也很重要，但「台灣主權」更重要，寧犧牲經濟利益，也絕不損及主權尊嚴。

陳明通在海基會主辦「2019大陸台商春節聯誼活動」時話說得非常清楚。他在致詞時表示，兩岸關係是一個戰略課題，主權議題是「零和賽局」，經貿議題是「非零和賽局」，這兩個賽局不是平行線，但相互關連。對北京而言，「經貿賽局」要服膺「主權賽局」，因此，這是攸關中華民國存在的大事，地方、中央必須攜手同心，面對及因應來自北京的挑戰，台商也必須要有警覺心，這是「習五條」後的變局。

回顧兩岸關係史，從1949年兩岸分裂到1991年結束動員勘亂時期，兩岸相互否定主權與治權，進行著「有你無我」的零和競爭。接著，從兩岸解凍、開放探親、啟動對話後，兩岸逐漸形成在主權上各說各話、治權上相互尊重的新互動模式，這種運作模式的真義也體現在「九二共識」一詞中。

換句話說，在「九二共識」模式運作期間，也就是國民黨執政之際，兩岸在積極的和解與合作意願下，開創出尊重並容許對方主權地位的善意，「馬習會」在新加坡舉行就是最典型範例。所謂中華民國憲政體制，包括以全中國為領土的《中華民國憲法》、言明「在國家統一前」的《兩岸人民關係條例》等，在憲政體制下，台灣主權是全中國主權的一部分。在此一憲政概念下，兩岸之間並不是國與國的關係，而是兩個政府的關係。中國主權兩岸共同擁有，代表權之爭尚待兩岸共同解決。

兩岸關係非零和的主權衝突，符合美國的一個中國政策。美國在《中美聯合公報》中聲明：「美國認知，海峽兩岸所有中國人都認為只有一個中國」，這是美國台灣政策的核心，中美建交、美台斷交40年來未曾改變。《台灣關係法》建立在「美國的一個中國政策」基礎上，承認台灣「當局」的治理權，和台灣維持民間關係。美台關係再怎麼友好，但美國不承認「台灣主權」的立場都未曾鬆動。

但民進黨政府卻張揚美台關係友好，忽略美國不承認台灣主權的事實，更鼓動人民仇中、反中，割捨原有的主權迴旋空間，未經修憲或立憲取得新的憲政基礎，就拋棄憲法對中國主權的主張，把兩岸關係定位為「主權零和衝突的關係」，實質上趨近於台獨。從憲政的觀點，這是違憲的；從兩岸觀點，是從「求同存異」退回「棄同爭異」，兩岸關係陷入急遽惡化的深淵。

就賽局理論而言，任何賽局都要權衡現實、對手及本身條件，以台灣的兩岸問題來說，必須權衡兩岸在國力、經濟、軍事、外交的差距，及國際環境與台灣本身的政經軍等力量。評估之後可以很明顯看出，兩岸國力不只懸殊，差距還在加速拉大。兩岸關係是台灣生死門，聰明的生存之道絕不是以己之短對敵之長，而應避免對撞，尋找雙方的共同交集點，耕耘出和解契機，才能最大程度保存台灣的生存發展。

蔡英文總統說她之所以始終未接受「九二共識」，是因為北京定義「九二共識」就是一個中國、一國兩制，蘇貞昌15日在立法院也有類似的論述。這番話完全是以北京的定義為定義，讓我方原有的立場與空間完全消失，就兩岸策略上來說是自我折損，而且於敵無傷。執著於北京的定義，只會陷入你死我活的零和思維，台灣哪還有推動兩岸關係的空間？又哪裡能找到縮小歧異、建立和解的基礎？

台灣要避免陷入兩岸零和賽局，理由很簡單，雙方力量懸殊，零和賽局對弱勢的一方不利，我們應該把零和賽局轉化成有較多非零和空間的局面。以「兩岸一家人」的概念，把兩岸從主權之爭變成治權之爭，如一個家庭內的競爭，主權問題可以協商解決，治權問題則相互尊重，在降低緊張，和解交流後，逐漸相互理解，心靈契合，最後拉近差距，價值相容後，才能進一步談到共創未來的問題。

對於台灣而言，兩岸賽局雖然艱難，但也不必一味往零和的死巷裡鑽。

(中國時報)