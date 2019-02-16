2019年02月16日 04:10 中國時報 主筆室

高雄市長韓國瑜以「你儂我儂」形容兩岸關係親近密切，陸委會卻立刻以「台灣拒絕大陸這個恐怖情人」予以回擊。陸委會的反應固然歇斯底里，韓國瑜的說法也有值得商榷之處。

畢竟你儂我儂是用在情人關係上，若是情人，那就有分手的可能，也給了蔡政府找碴的空間；雖然韓國瑜後來改口說是「白頭偕老」，強調兩岸關係長長久久，比起你儂我儂似乎更上一層樓，但仍不精確。

無論是台北市長柯文哲所說的先友後婚，或是韓國瑜的指腹為婚、你儂我儂、白頭偕老，都是將兩岸關係定位為後天結合的關係；然而從歷史、文化、語言、文字、風俗、習慣以及價值觀等層面來看，兩岸同根同源、同文同宗，是比情人更深刻更強韌的家人關係。

家人之間可能有隔閡，甚至可能發生衝突，但血脈相連，情感是天然且自然的，並不是後來才相識的情人。既是家人關係，又何來恐怖情人之說？蔡政府根本是刻意誤導。

兩岸關係非常簡單，政治化後就變得非常複雜，一旦夾雜國際強權間的利害衝突，更是敏感。兩岸關係的說法若有不到位，乃至於不得體的地方，反而會引起誤會或是爭議，不可不慎。

韓國瑜嘗試使用十分接地氣的庶民語言形容兩岸關係，固然值得鼓勵，但他是台灣人氣最高的政治人物，一言一行不但台灣關注，連對岸甚至美國都可能會拿放大鏡觀察；如此動見觀瞻，面對兩岸如此重大的議題，韓國瑜最好想清楚再說比較好，免得招致麻煩甚至因言賈禍。

兩岸是家人不是情人，這個分寸一定要拿捏好。

(中國時報)