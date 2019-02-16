2019年02月16日 04:10 中國時報 高源流

長期關照陳水扁的監委陳師孟14日和監委高涌誠、蔡崇義發布了陳水扁所涉四大案併案過程的調查報告。整個報告內容，陳師孟似乎是在指責台北地方法院法官，當年的併案過程如何離譜，但實際上，陳師孟卻曝露了他唯陳水扁是從的離譜調查過程。

要談前總統陳水扁被控的國務機要費、洗錢、南港展覽館、龍潭購地等四大貪瀆案，必須先注意到，檢察官啟動偵查國務機要費案及洗錢案的時候，陳水扁還是坐在總統的大位，擁有影響法務部長、檢察首長，甚至司法體系的「實質影響力」。

而依據曝露於外的消息，陳水扁當時做了一些讓檢察官偵查行動不很順利的動作。這也就是說，國務機要費案、洗錢案，幾乎就是在陳水扁總統的各種影響力下完成偵查。

如果任何人，包括監委陳師孟，要對這兩個案子進行調查時，調查的對象應該包含當時陳水扁有沒有透過什麼手段，妨害檢察官的蒐證及調查，這才有公平可言。

即使陳師孟不想調查這一部分，而只是想為陳水扁翻案，而對法院審判陳水扁所涉各案的審理程序進行調查，那麼，陳師孟等監委應盡到監委的職責，查個清楚，遇有不法即予糾彈。

但陳師孟連這點糾彈的職責都沒有盡到，反而都還唯陳水扁馬首是瞻。陳水扁說什麼，他就做什麼。依據陳師孟的說法，他既然批評台北地方法院當年的刑一庭長陳興邦，在找承審法官弄併案時「非常離譜」，但又聽從陳水扁「不用」彈劾法官的話，而決定只發布調查報告，而不彈劾所謂離譜的法官。這整個狀況讓人覺得，陳師孟的這個調查是由陳水扁在主導。

反正陳師孟這個監委，已經當到把監察院弄成像是他個人的復仇院，公信力及權威早已備受各方質疑，但沒想到，陳師孟這個調查報告，卻又把我們司法及法院的威信、公信力，也踐踏到和監察院一樣不堪的境地。

我們的司法，三級三審的審判體制，以及大法官釋憲的權威性，都是國家及社會安定的基石。陳師孟等監委的調查過程及報告，直接挑戰甚至破壞了這個重要的司法基礎。

陳師孟指責台北地方法院當年併案的過程離譜，但即使有他說的離譜，這也只是一審法院法官的作法。陳水扁這個被告有所不滿，還有上訴二、三審等等其他救濟管道，來力爭自己的權益。而事實上陳水扁也都尋求其他管道的救濟了。

當時陳水扁的律師就針對台北地方法院的併案提請釋憲。為此，98年10月大法官做成665號解釋，宣告台北地方法院的分案規定不違反「法官法定」原則。

這也就是說，大法官會議都認定了台北地方法院的併案之舉，沒有任何違誤。如今，陳師孟提出的調查報告，雖然監委蔡崇義在口頭上宣稱，調查報告「完全尊重665號解釋」，但實質上，這個報告等於是以陳師孟個人對陳水扁的偏愛，公開挑戰及動搖大法官會議釋憲的權威性。

陳師孟等監委的這個調查報告提到，扁案承審法官何俏美，在庭長陳興邦找她商談，要求她「主動」提出併案的時候，曾經哭泣落淚一節，更是令人驚異。

以我跑司法新聞的經驗，法官對於分到手上的「複雜」或者「社會矚目大案」，大多有「既然中籤抽到」就承辦的心態，爾後只要遇到能併案給別的法官承審，他們大多高興還來不及，怎麼會哭泣落淚。難道她有什麼一定要承辦的強烈想法？這點陳師孟的報告，沒有交代。

(中國時報)