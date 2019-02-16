急打韓 民進黨自曝窘境

2019年02月16日 04:10 中國時報 李正修

九合一選舉大敗後，民進黨政府似乎仍不想花力氣拚實質政績，蔡英文除了把網路直播當成「接地氣」來挽救民心，現在只能把政壇當紅炸子雞、高雄市長韓國瑜當假想敵來打。

韓市長日前直言批評蔡總統，「不要九二共識、不愛中華民國，又不敢台獨，到底2300萬人民要去哪裡？」他還說，中央要阻撓高雄與對岸交流，是「既愚蠢又無聊」。蔡政府高官馬上接連上陣批評韓國瑜，蔡英文嗆兩岸沒有「指腹為婚」，行政院長蘇貞昌以去年農產外銷創新高來揶揄韓，陸委會主委陳明通則提醒下個月將訪問大陸的韓市長，不得與對岸簽署任何協議。

面對蔡政府排山倒海而來的批評，韓國瑜四兩撥千斤勸民進黨「別活在虛幻中」，因為如果台灣發展真的像蔡政府所說的數字，為何去年農漁民會倒戈。蔡英文曾抨擊馬英九不該活在數字裡，現在自己卻重蹈覆轍。韓一針見血地點出蔡政府目前的困境。

大家都知道兩岸事務屬於總統職權，韓市長自然不會去跨越紅線，而且目前韓國瑜也沒有想選2020總統大選的跡象，但民進黨傾全力追殺他，雖是想壓制他的高人氣，但反而提高他身價，有為他總統之路熱身的味道。

從蔡英文等官員近期強化主權主張的說法來看，民進黨面對2020選戰的策略已很清楚，就是「聯美抗陸」，打「兩岸恐嚇」牌，繼續以捍衛台灣的本土政權自居，進而把堅持「九二共識、一中各表」的國民黨，抹紅成「中共同路人」。同時，民進黨不無可能在幕後運作「美國不支持國民黨」的戲碼，至少盡量放大美方力挺蔡英文的聲量，讓蔡政府的對外關係不至於完全失分。

美國在台協會前理事主席卜睿哲及AIT接連表明喜樂島聯盟欲推動的台獨公投極為不智，美國政府絕不可能支持。美方如此快速的表態，不無主動為蔡英文削弱獨派壓力的政治意味，但蔡政府是否會為了爭取美方的支持做出一些私下的承諾，要全民付出代價，值得關注。

韓國瑜能維持超高人氣至今，與他善用通俗文字與民溝通有很大的關係。最近他對兩岸關係的新論述像是「你儂我儂」、「指腹為婚」都很有新意，而且他對兩岸政策的立場明確，一貫支持九二共識，更凸顯某些綠營政治人物的矯情善變。

不論韓國瑜會不會在2020披掛上陣，他肯定都是國民黨在未來選戰中重量級的人物。蔡政府現階段就將打擊目標放在韓國瑜身上，只不過自曝其執政已到窮途末路的窘況。當然，撿到槍的蔡英文是不會承認的。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)