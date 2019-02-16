2019年02月16日 04:10 中國時報 李武忠

蔡總統在臉書轉貼農委會的統計資料表示，去年農產品外銷打破3項紀錄，並說「好成績不是靠口號，而是來自政府和民間一起打拚」。農委會主委也表示沒有九二共識，國內農漁產品照樣賣得出去。結果引起基層農民團體不滿，認為蔡政府沒出力，是收割農漁民的努力。而且蔡政府這種言論，難道是要刺激陸方對台灣外銷大陸的農漁產品予以設限，以免為蔡政府增加政績嗎？

去年國內許多農漁產品如香蕉、鳳梨、芒果、石斑魚等，相繼因盛產造成產銷失衡，價格幾近崩盤，農漁民坐困愁城，蔡政府有積極前往大陸促銷嗎？事實上，若無大陸市場的吸納，農漁民的處境會更慘。而蔡總統自嗨之餘，似乎忘了自己從上任以來，強調的是不能過度依賴大陸單一市場，要分散風險，還投入大量經費及人力進行南向政策。但大陸依舊是台灣農漁產品出口的首位，且去年出口總額還成長了23.2%。

這項數字應解讀為，大陸官方雖然與蔡政府關係惡化，但並沒有把氣出在台灣農漁民身上，沒有拿農漁產品的貿易要脅蔡政府，而業界的努力行銷亦功不可沒。蔡政府這樣攬功，難道不覺得心虛嗎？對於農產品貿易逆差連續兩年突破100億美元，這些進口農漁產品對本國農漁產品的影響程度，蔡政府也無調控機制，農漁民都看在眼裡。

蔡政府認為日本外銷市場的售價比大陸高，但由於日本高進口關稅及嚴格的檢驗檢疫規範，讓台灣農漁產品在價格上難以和其他國家競爭，2018年國內農漁產品出口到日本總額為9.23億美元，占出口總值的16.9%，較去年僅成長6%。本有助於進口關稅調降的「台日自由貿易協定」遲遲未有進展，外銷日本想大幅成長難度高。

至於蔡政府力推的新南向政策，2018年台灣農產品出口到新南向18個國家總金額為15.17億美元，較去年平均成長14%，仍低於大陸市場的23.2%。東南亞地區許多當地產品與台灣同質性高，而台灣與這些國家沒有邦交或簽訂自由貿易協定，無法享受關稅優惠，台灣農產品在價格上缺乏競爭優勢，且普遍存在非關稅的限制，在當地市占率相當低，只能依靠品質、特色來取勝，很難普及化。

韓國瑜市長上任後，努力兌現承諾，高雄在地農漁產品出口屢傳捷報，讓農漁民相當振奮，也給予相當大的肯定。可能因此給民進黨執政中央不小的壓力，甚至被蔡總統視為假想敵，找機會猛酸。但民眾的眼睛是雪亮的，誰在做事，誰在作秀，大家心知肚明。民進黨若只想做「收割政府」，2020大選將會被農漁民再次拋棄。 （作者為農漁學者）

(中國時報)