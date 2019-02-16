熱血黃春明 繼續說故事

2019年02月16日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

剛過完85歲生日的作家黃春明，15日在台北國際書展舉辦講座和簽書會。正好台下有許多國中師生前來聽講，面對台下的年輕聽眾，黃春明忍不住發揮兒童劇團的本領比手畫腳，生動談起過往社會與現代社會的比較，「以前的社會是『互助經濟』，大家需要什麼就彼此幫忙，自己動手做。現在卻只有一個動詞，就是『買』！只要有錢就都可以。」

說到「錢」，也讓人聯想到日前黃春明的「黃大魚文化藝術基金會」所經營的「百果樹紅磚屋」再度被宜蘭縣政府砍預算。黃春明表示，十分感謝媒體和藝文各界關心，如今宜蘭縣長已經首肯會捍衛紅磚屋的預算。

能念書考試 拿不動鋤頭

黃春明表示，「紅磚屋一年有四萬人次造訪，週末都會辦親子故事，每個月週五都會請專家來演講，我們是這樣在做的，要讓紅磚屋變成一個活動盛會。」對於似乎每幾年就要面臨一次紅磚屋存續危機，他表示，這是我們的政策環境如此，「我後來就跟他們說，我們要搞文化，文化哪有藍綠？把文化分成藍綠是不對的。」

書展講座中，黃春明向聽眾表示，以前知識份子少，會認字就算是知識份子，還會看不起鄉下的勞動者，「我們現在都很會念書考試，可以用文字寫出農業生產的過程，還可以畫插圖，做成小手冊，考試考出來一定90分。只是今天如果把鋤頭拿給你，一定會有人說鋤頭太重、天氣太熱、太累，但農夫面對農地，太熱就戴斗笠，想辦法解決，什麼都不能拖延。」

過去的時代 通通自己來

黃春明認為，「有人會說勞動階層沒知識，但今天我要種什麼品種、種哪些菜，在哪裡種、要怎麼種，怎麼處理才不會被蟲蛀或被吹倒，哪個季節要做哪些事哪些準備，這些也是知識。貧窮的時代，動手特別多。過去的時代，什麼都要自己動手、自己決定，動手、動腳也動腦。」

黃春明解釋，「農夫除了勞動生產的知識之外，還有執行的能力，擁有體力、意志力、耐力和責任感。以前貧窮的時代，就是靠著這些精神面的東西把自己撐起來。如果以前沒有這些，不會有今天。」

(中國時報)