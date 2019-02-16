懷念少年時代 東山彰良再寫台灣
台灣出生、日本成長的旅日台籍作家東山彰良，以《流》獲得「直木賞」之後，再次以《我殺的人與殺我的人》觸及他成長過程的台灣印象。東山彰良表示，「小說裡是我理想的少年時代。小時候每年暑假會來到台北，雖然在沒有發生像小說中這樣的情節，但因為有遺憾，我內心才會特別在意，想透過寫作讓自己得到安慰。」
帶著黑框眼鏡、斯文高挑的東山彰良，乍看之下是日本人，但一開口卻是十足台灣口音的中文。新書中寫到80年代的中華商場、廟口的布袋戲、台北廣州街的鐵路，雖然寫的是台灣，讀來卻有獨特的氣氛，「我懷念的就是那個年代的台灣。我把台北作為舞台寫小說，對我而言就是把自己對台北的回憶寫下來，讓我不要忘記。」
東山彰良表示，他過去是蠻乖的孩子，沒有叛逆期，小說中描述少年鍾詩雲、沈杰森、林立剛歃血為盟的情誼，為彼此打架、出一口氣，有如電影《艋舺》的兄弟義氣，都是他從未經歷過的，「在這些角色中我最像鍾詩雲，他會為了得到朋友的認可，做出比較莽撞、衝動、大膽的事，我也會這樣。」
小說中，少年們的友誼逐漸生變，主角們30年長大後再度相遇，必須重新面對當時讓他們人生改變的轉折點，隨著故事層層推進，也揭開當年未解的殘酷謎底。出版後連續在日本獲得三個文學獎肯定。
東山彰良表示，他的下一部作品也是以台灣為背景，「故事發生在西門町的紋身街，一個9歲的小孩與紋身師的交流。是短篇集故事，今年九月即將在日本出版。」
(中國時報)
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