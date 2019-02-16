忌妒加謀殺 托斯卡很八卦
集忌妒、謀殺、告密於一身，最後女主角托斯卡還因悲慟而從台北國家音樂廳的管風琴演奏處一躍而下自殺，浦契尼經典歌劇《托斯卡》劇情高潮起伏遠比八卦還精采，自稱非常喜歡看八卦雜誌的導演林懷民說，《托斯卡》可以說是最通俗的八點檔連續劇，「講的就是人生」。
歌劇《托斯卡》2002年曾由林懷民執導，NSO國家交響樂團演出，這次推出復刻版，林懷民說相隔太多年，等於是重排，「我覺得經典就是要經常復刻給更多人看，從一次又一次的版本中累積經驗，NSO已經創團超過30年了，一定會有更多演出可以重新推出，再次淬鍊。」
林懷民在形式上使用京劇裡的「一桌二椅」，沒有布景，但相對之下歌手、樂團與合唱團團員情緒跟表現就要更飽滿，「我希望最後大家會聽到很美好的音樂以及跟著戲劇波動，東西聚了焦，就會更強悍。」
林懷民表示，他人生中第一次聽歌劇就是聽《托斯卡》，「美好的經驗讓我印象深刻」。林懷民說即使是聽歌劇，也可以是生活中的一部分，歌劇的確是高貴的綜合類藝術，但不代表它就不能走進尋常百姓家，「希望這次以一桌二椅的形式讓這齣歌劇便於移動，可以到各縣市演出。」
(中國時報)
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