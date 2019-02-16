林俊傑真假音轉換掀高潮

2019年02月16日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

林俊傑昨站上約2層樓高的延伸舞台唱跳。（盧禕祺攝）

林俊傑（JJ）的「聖所」演唱會15日第2場，再度獻上他之前在浙江衛視《夢想的聲音》中翻唱的歌曲〈輸了你贏了世界又如何〉，真假音轉換游刃有餘，掀節目高潮。他專為台北場設置的「移動式延伸舞台」，高度近2層樓，懸空於1樓觀眾頭頂上，前晚JJ獻唱〈剪雲者〉時，因不熟悉新機關差點踩空，相當驚險！

演唱會後段安排JJ與舞群、樂手站在延伸台上唱跳長達15分鐘，整座延伸台上下晃動明顯，令人捏把冷汗。JJ的經紀人昨坦言：「確實很晃！所以彩排時花了點時間適應。」但JJ本人輕鬆以對，一開始彩排還覺得延伸舞台很短，擔心不夠盡興，正式演出時，他看觀眾席上坐滿了人，開心地與粉絲互動，一度玩太High，差點跑不回主舞台，首場演出後笑說：「在大橋上奔跑跳舞，終於能夠360度跟小巨蛋的所有觀眾拉近距離，很過癮！」

大批藝人好友朝聖

「聖所」終場唱回台北，JJ自認狀態是巡演那麼多場下來，比較好的其中一次，「所以覺得長時間的醞釀是值得的」！他全場與觀眾互動熱絡，不斷有歌迷吶喊要他「脫掉」秀身材，讓JJ一度羞紅臉；他圈內好友眾多，連2天演出吸引大批藝人朝聖，與JJ因打電競成為好友的港星余文樂，昨貼心陪同身為JJ歌迷的老婆王棠云在台下聽歌。

(中國時報)