王大陸自鳴「小時帥到炸翻」

2019年02月16日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

王大陸（右）跟陳玉珊再度合作，電影主攻情人節檔。（盧禕祺攝）

由陳玉珊執導的愛情電影《一吻定情》，改編自人氣漫畫《淘氣小親親》，找來王大陸飾演片中校園男神江直樹，化身動靜皆宜的學霸，在王大陸的求學經歷中，也遇過一位功課好、才華洋溢的男學生，他形容那位男同學很有個性，確實具備男神特質，不過自己也不遑多讓，笑說：「我小時候也是帥到炸翻！」

兩位校園人氣王是國中同班同學，對方是音樂派、走才華路線，而王大陸則是靠帥臉，當時在班上較勁誰能霸榜「Yahoo奇摩家族」的校草排行榜，3年下來王占了2年鰲頭，拿下全校總平均第一帥，他補充說：「其實我們班上帥的同學不少，至少就有10位男同學入榜。」

與原著不同版本

林允飾演的女主角袁湘琴少根筋、做事笨手笨腳，現實中王大陸是否能接受這種神經大條的女生追求？他表示還是得先實際相處，「生活上可以試試，我可以教她，但工作還是盡量免了。」

原著漫畫中，有一幕江直樹在陽台親吻袁湘琴後吐舌頭的淘氣畫面，電影版王大陸則是親完林允後霸氣轉身，他笑說其實也想親完吐個舌頭，陳玉珊則是希望讓看過原著的觀眾能看到不一樣的版本，就算沒看過《淘氣小親親》或電視劇《惡作劇之吻》的人，也能直接感受電影版男神的魅力。電影上映中。

(中國時報)