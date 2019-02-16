小豬撒紅包C.T.O爽抽2萬現金
羅志祥（小豬）創立的經紀公司「創造力娛樂」14日舉辦春酒，旗下藝人愷樂及男團C.T.O，與員工及家屬共30多人歡唱卡拉OK，小豬到場後除了發送紅包、人人有獎，還融入大家跳起舞，相當歡樂；C.T.O抽到一個裡頭裝有2萬多元現金的桶子，開心得把小豬扛起來往上拋，旁人見狀連忙笑喊：「沒必要為了2萬多塊，把羅志祥弄成這樣吧！」
春酒宴上大夥兒玩吃餃子比賽、吸管喝汽水、用英文比手畫腳等遊戲，組隊比賽英文比手畫腳時，和小豬同隊的隊友用英文形容謎題，其中一個答案「戀愛泡泡糖」，小豬猜了老半天就是猜不出自家公司藝人愷樂的新歌歌名，笑翻眾人。
出道沒多久的C.T.O還集資包紅包給小豬，感謝老闆過去一年照顧，讓小豬非常感動；至於新年工作計畫？小豬的經紀人昨表示：「今年主要以新專輯為主，小豬剛拍完專輯主視覺，過幾天拍新歌MV，宣傳預計3月起跑。」
(中國時報)
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