袁惟仁好轉友謀募款醫藥費
袁惟仁去年10月中風病倒，光是在上海瑞金醫院的醫藥費，外傳就已超過百萬台幣，雖他當時錄製的大陸節目組代付部分金額，也有包括陳子鴻、陳建寧等音樂人慨捐40萬元雪中送炭，但他回台後仍在榮總入住，支出數字每日持續增加，他所屬經紀公司宇朕娛樂15日發布聲明，表示將為袁發起募款活動，還要對直播平台「浪Live」提告，若有賠償金也會支付給袁惟仁做醫藥費使用。
宇朕娛樂證實袁惟仁病況好轉，已從加護病房轉普通病房，目前仍積極治療中，但稱不方便透露病情細節，也表示袁的經濟狀況不是太好，再加上他這段期間的巨額醫藥費用，因此經紀公司正與袁惟仁音樂圈好友計畫發動募款。
此外，直播平台「浪Live」去年推出造星計畫，遭宇朕指控稱在未經袁惟仁同意下，直接使用袁惟仁肖像做為招募宣傳，嚴重侵犯袁惟仁肖像權，昨宇朕也宣告已對浪Live提出告訴，目前正審理中，否認堅持提告是外界所說為一己之私，若有賠償金，都會全數給袁惟仁支付醫療費用。
(中國時報)
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